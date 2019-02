E' agli arresti domiciliari ma picchia la compagna, 45enne in carcere

E' stato accompagnato in carcere il 9 febbraio scorso dai carabinieri di San Damaso un 45enne modenese, in virtù della violazione degli arresti domiciliari cui era sottoposto, ma anche a seguito di altri reati documentati dai militari. La Corte d'Appello di Bologna ha infatti disposto il carcere per l'uomo, accettando la richiesta del tribunale di Rimini: il modenese era infatti stato arrestato e condannato per un furto commesso a Igea Marina.

La sua permanenza in casa per scontare la pena era però diventata un'arma a doppio taglio, in particolare per la compagna dell'uomo, costretta a subire violenza. In uno degli ultimi episodi la donna e la figlia di 10 anni erano state costrette a scappare di casa ed erano state rincorse in strada dal 45enne, trovando rifugio nel cortile di un'altra abitazione. Nei giorni precedenti le liti erano state frequenti e il compagno aveva più volte picchiato la donna, costretta anche ad essere medicata al Pronto Soccorso.