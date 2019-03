Minaccia la madre con un coltello, arrestato un ragazzo di vent'anni

Un intervento dei Carabinieri per una lite domestica si è tramutato in un arresto a carico di un ventenne formiginese. Alle 14.30 di ieri i militari sono intervenuti presso l'abitazione della famiglia, dove il figlio aveva avuto un violento alterco con la madre, una donna di 43 anni, l'aveva aggredita verbalmente e poi minacciata dopo aver impugnato un coltello prelevato dalla cucina.

Il ragazzo, pregiudicato, era purtroppo noto per problemi di salute e anche ieri pomeriggio ha dato in escandescenza, dando atto ad un episodio simile a quelli che si ripetevano ormai da circa due anni. Per questo i Carabinieri lo hanno tratto in arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna non ha riportato lesioni.