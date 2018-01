Devasta la casa e minaccia la sua ex e i figli, i carabinieri arrestano un 52enne

Da tempo non viveva più con la compagna, allontanato dopo una burrascosa relazione nella quale non erano mancati episodi di violenza. Un fatto al quale però un 52enne di Novi di Modena non voleva rassegnarsi, come ha fin troppo limpidamente dimostrato nella tarda serata di ieri, quando si è ripresentato presso l'abitazione dell'ex convivente, una 43enne, in cui si trovavano anche i tre figli della donna.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe chiesto con insistenza le chiavi dell'auto alla ex e di fronte al rifiuto si sarebbe trasformato in una furia. Il 52enne - per altro già noto alle forze dell'ordine - ha incominciato a devastare quanto aveva a portata di mano all'interno della cucina, poi ha preso un coltello ed è sceso in strada dove ha tagliato le gomme dell'auto. Il tutto fra offese, turpiloquio e minacce nei confronti della donna e dei figli, di cui uno minorenne.

E' stato proprio uno dei ragazzi a reagire e ad avvertire telefonicamente i Carabinieri, che hanno immediatamente inviato una pattuglia presso l'abitazione di Novi. I militari hanno quindi bloccato l'uomo, che è stato poi fatto accomodare in cella di sicurezza: per lui è scattato l'arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce.

Fortunatamente nessuno dei famigliari ha riportato conseguenze fisiche, ma la vicenda giudiziaria dovrà tenere in considerazione anche le vicissitudini che la donna ha dovuto subire nel corso degli anni in cui è stata vittima di una relazione violenta, senza il coraggio di denunciare il compagno.