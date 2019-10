Esce dal carcere per lavorare con i servizi sociali, arrestato dopo aver picchiato la compagna

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 47 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza con il quale è stata disposta l’immediata sospensione dell’affidamento in prova presso i servizi sociali e il riaccompagnamento dello stesso presso il carcere di Sant'Anna. L’uomo era stato condannato in via definitiva nel 2018 per un cumulo pene inerenti reati contro il patrimonio.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto il 2 ottobre scorso, la Squadra Volante è intervenuta presso l’abitazione del 47enne dopo che la convivente aveva richiesto aiuto: durante una lite il compagno l’aveva colpita al volto, procurandole ferite poi medicate al Pronto Soccorso con prognosi di 8 giorni.

L’arrestato già nel 2018 era stato indagato per atteggiamenti violenti nei confronti della compagna. Rintracciato presso la propria abitazione dagli uomini della Squadra Mobile, il 47enne è stato portato in cella dove continuerà a scontare la pena per i furti commessi in passato,m in attesa del processo per maltrattamenti.