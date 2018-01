Picchia la moglie e le frattura lo zigomo, operaio 36enne in manette

Nel tardo pomeriggio di ieri si è consumata una nuova violenza domestica, la cui vittima è stata una donna marocchina di 28 anni. Tutto è avvenuto nell'abitazione della famiglia, regolarmente residente in via Trebbo a Maranello, dove il marito, un 36enne è occupato come operaio. Non era la prima volta che i due coniugi avevano liti molto animate, ma ieri l'uomo si è spinto oltre ed è arrivato alla violenza fisica.

La giovane è stata malmenata e raggiunta anche da un pugno al volto che le ha provocato una frattura, il tutto davanti ai figli piccoli. Fortunatamente l'intervento dei Carabinieri è stato tempestivo: una pattuglia è arrivata presso l'abitazione e ha bloccato lo straniero, ammanettandolo e portandolo in cella in caserma con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La 28enne è invece stata accompagnata al Pronto Soccorso di Sassuolo. Dopo le cure del caso è stata dimessa con una prognosi di ben 25 giorni. Il marocchino sarà processato per direttissima.