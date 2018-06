Cittadino insospettabile nascondeva 14 chili di droga in casa, arrestato

Le indagini silenziose e instancabili della Squadra Mobile della Questura di Modena sui traffici di droga hanno condotto ieri gli agenti in quel di Formigine, per verificare alcune ipotesi investigative maturante nei confronti di un residente. Un 47enne formiginese, incensurato e di professione meccanico, era infatti sospettato di essere in qualche modo implicato nello smercio di sostanze stupefacenti: sospetti che si sono trasformati in realtà a seguito della perquisizione domiciliare.

Nell'abitazione, che l'uomo condivide con madre e figlio, sono infatti stati ritrovati diversi panetti di hashish, per un pesco complessivo di ben 14 chili. La droga era nascosta in una cassetta degli attrezzi, ben avvolta nel cellophane e suddivisa in panetti da mezzo chilogrammo ciascuno. Nel garage sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di marijuana.

L'uomo non risulta attivo come spacciatore, bensì si presume svolgesse soltanto la funzione di basista, vale a dire un "custode" su cui potevano contare gli spacciatori nordafricani della zona per approvvigionarsi di hashish, per altro ad altro contenuto di principio attivo e quindi di grande valore. Sul mercato al dettaglio la droga sarebbe fruttata oltre 200.000 euro, mentre a casa del formiginese sono stati trovati 15mila euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti frutto dell'attività illecita.

Il 47enne p stato condotto in carcere in attesa della convalida da parte del Tribunale. A fargli "compagnia" si è aggiunto ieri un'altra persona fermata a Formigine, questa volta ad opera dei Carabinieri. Si tratta di un 24enne di nazionalità ghanese, nel cui appartamento sono stati trovati circa 100 grammi di marijuana, oltre a denaro, telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi.