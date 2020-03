Zona Tempio. Spacciatore arrestato durante i controlli anti-covid

Proseguono senza sosta i controlli dell'Arma finalizzati a verificare il rispetto dei divieti di mobilità imposti dal decreto anticontagio, che per quanto riguarda il Comune di Modena vanno a concentrarsi particolarmente in zona Tempio, Via Piave e Viale Gramsci; luoghi particolarmente frequentati, come tristemente noto, non solo a scopi ricreativi.

Nel pomeriggio scorso tali servizi hanno permesso ai Carabinieri di bloccare e trarre in arresto un 31enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine per nomerosi precedenti in tema di sostanze stupefacenti, poichè sorpreso in piazzale Natale Bruni in possesso di oltre 100gr di hashish nascosti nelle mutande e 1400 euro in contanti di proventi.

Da ulteriori accertamenti è infatti emerso che l'uomo fosse già sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria poichè a giugno e ottobre scorsi già arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto, dopo esseresi distinto nel settembre 2019 per una fuga sgangherata terminata con la sua auto in un'aiuola e le manette ai suoi polsi.

