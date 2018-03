Nascondeva una piccola fortuna in shaboo e gioielli, straniero arrestato

Da alcuni giorni gli agenti della Squadra Mobile della Questura si muovevano sulle tracce di un cittadino straniero, il cui nome è emerso nelle indagini che hanno visto focalizzare l'attenzione dei poliziotti sul traffico di shaboo a Modena e che hanno già portato ad importanti sequestri. A finire nei guai è stato ancora una volta un cittadino nigeriano, fatto che non stupisce, dal momento che lo spaccio di questa droga sintetica ha ormai una rigida connotazione etnica: da un lato l'importazione filippina, dall'altra lo spaccio nigeriano.

Gli agenti della Narcotici sono intervenuti nella zona tra via Vignolese e via Marzabotto, bloccando lo straniero sospettato mentre si trovava in strada. L'uomo aveva con sè pochi grammi di hashish, ma anche una vera e propria fortuna in shaboo: sono infatti stati sequestrati ben sei etti di metanfetamina, che sul mercato avrebbero fruttato circa 60.000 euro.

L'attenzione si è poi spostata nell'appartamento che l'africano, regolare in Italia, condivide con la moglie e i due figli piccoli. Qui la Polizia ha individuato e recuperato una cinquantina di oggetti, tra gioielli e orologi. Merce dal valore non ancora quantificato, quasi certamente provento di furto o utilizzata come scambio per il traffico di stupefacente. Tutto è stato sequestrato ed è conservato in Questura in attesa che possano essere individuati i legittimi proprietari.

Per il 37enne nigeriano sono scattate le manette e il trasferimento in cella in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio e di ricettazione.