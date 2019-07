Furti e vandalismi in centro storico, nomade in carcere per un anno

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Modena ha tratto in arresto, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 25 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, un cittadino italiano di 32 anni di origine nomade. L’uomo deve espiare una pena residua di un anno di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato per fatti avvenuti in provincia di Vicenza.

Il malvivente è però fin troppo ben conosciuto anche sotto la Ghirlandina e per molti mesi è stato al centro delle cronache modenesi. Si tratta infatti di uno degli autori di vari di reati contro il patrimonio e comportamenti molesti nella zona tra largo San Francesco e corso Canalchiaro, che tanti grattacapi aveva causato ai residenti e ai commercianti.