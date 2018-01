Ricercata per rapina, giovane nomade arrestata sul camper di famiglia

Da qualche tempo un camper stazionava nel parcheggio antistante il centro di accoglienza Porta Aperta di Modena. Non certo un fenomeno insolito, ma non per questo ignorato dalle forze dell'ordine, che tengono costantemente monitorati gli spostamenti e le presenze di famiglie nomadi sul territorio. Il veicolo in questione, abitato da una famiglia, risultava però assente dagli archivi della Polizia modenese, motivo per cui gli agenti della Squadra Mobile hanno proceduto ad un controllo.

Una scelta quantomai azzeccata, dal momento che fra gli "inquilini" del camper è stata scoperta anche una giovanissima ricercata, sulla quale pendeva un ordine di cattura emesso dalla Procura di Venezia. Infatti, la ragazza appena 18enne di passaporto bosniaco era ricercata per una rapina commessa qualche tempo fa il Laguna, quando ancora era minorenne.

La giovane è stata quindi arrestata e portata fino a Pontremoli, dove si trova l'Istituto Penale femminile per minorenni.