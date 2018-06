In trasferta da Modena a Bellaria, terzetto di nomadi arrestati per furto

E' durata poco la fuga dei tre malviventi che, nella serata di giovedì scorso, hanno messo a segno un furto in un hotel di Bellaria. I ladri, tutti nomadi, erano riusciti ad entrare della hall della struttura ricettiva di viale Pinzon verso le 22 e, senza farsi notare, erano riusciti ad impossessarsi della borsa della titolare contenente 100 euro e vari documenti.

Scoperti, si sono dati alla fuga ma sono stati intercettati dai una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Bellaria e dagli agenti della polizia Municipale che li hanno bloccati.

A finire in manette, con l'accusa di furto aggravato, due uomini originari di Modena di 24 e 41 anni e una donna, originaria di Roma, di 32 anni. Processati per direttissima venerdì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e disposto per la ragazza e per il 41enne gli arresti domiciliari presso il campo nomadi di Modena mentre, al 24enne, è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Rimini.