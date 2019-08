Derubano un anziano e prelevano tre volte con il suo bancomat, arrestate due giovani nomadi

Mercoledì mattina, 7 agosto, un 83enne di Vignola era stato vittima di un furto. Una delle situazioni più comuni, avvenuta nel parcheggio della Coop I Ciliegi in via di Mezzo: mentre l'anziano riportava il carrello a posto, due donne hanno approfittato del borsello lasciato sul sedile dell'auto e hanno rubato il portafogli dell'uomo. Le ladre hanno trovato non solo contante, ma anche il bancomat e il relativo codice, con cui sono riuscite ad effettuare tre differenti prelievi per un totale di 1.400 euro.

Nel frattempo il furto è stato denunciato, mettendo così in moto la macchina delle ricerche. Una pattuglia dell'Arma di Vignola ha notato le due donne intente a prelevare presso lo sportello bancomat della Bper di via Borsellino: i militari si sono insospettiti e sono intervenuti, risolvendo così il caso. Le due avevano infatti ancora il portafogli del malcapitato 83enne e il denaro riscorro nei precedenti prelievi.

Accompagnate in caserma, sono state identificate in due nomadi di etnia sinti domiciliate in un campo di San Lazzaro (BO), rispettivamente di 23 e 26 anni, già note per diversi precedenti. Per loro è scattato l'arresto per utilizzo fraudolento di carte di credito.

Nella mattinata di ieri l’arresto è stato convalidato nel processo direttissimo e le due giovani sono state condannate ad oltre due anni da scontare ai domiciliari presso il campo bolognese.