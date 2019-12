Derubano una donna all'uscita del cimitero, coppia di nomadi in manette

Due cittadini di origine nomade residenti a Modena sono stati sorpresi per l'ennesima volta dopo aver commesso un furto. I fatti sono avvenuti a Cremona, nel pomeriggio del 23 dicembre scorso, quando i due hanno messo a segno uno scippo all'esterno del cimitero cella cittadina lombarda, riuscendo ad afferrare la borsetta che una donna aveva depositato in auto prima di ripartire. Sul posto è intervenuta velocemente la Squadra Mobile cremonese, che ha raccolto le indicazioni fornite dalla vittima e si è messa subito sulle tracce dell'auto dei fuggitivi.

Il veicolo con a bordo la coppia è stato intercettato e ne è nato un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri, fino a quando i poliziotti non sono riusciti a bloccarlo. A bordo sono stati identificati una 49enne e un 39enne, entrambi come detto pluripregiudicati. I due sono stati tratti in arresto in flagranza.

Dopo una notte in cella, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo che si celebrerà tra un mese circa.