Crea nuove varietà di marijuana in garage, in manette un "botanico" 25enne

"Lemon", "Mango", "Critical". Sono questi i nomi scelti per identificare tre nuove varietà di cannabis, frutto di un esperimento botanico particolarmente accurato messo in atto da un 25enne residente a Carpi. Il giovane, studente di musica al Conservatorio di Bologna, si era infatti dedicato con particolare successo, frutto di un'elevata competenza botanica, a ibridare le diverse tipologie di canapa indiana finora conosciute, dando vita a nuove varietà destinate ad essere vendute sul mercato.

I traffici del ragazzo carpigiano non sono però sfuggiti ai Carabinieri, che anche grazie alle segnalazioni dei residenti insospettiti da un viavai di persone, hanno messo in atto un blitz nel garage della palazzina del centro dove il giovane vive. All'interno dell'autorimessa hanno trovato una vera e propria serra, con sistemi di ventilazione, irrigazione e riscaldamento ben progettati per garantire le migliori condizioni di crescita.

Insieme alle piante - una quarantina - sono stati sequestrati anche diversi semi delle nuove varietà prodotte, che venivano venduti ad altri "coltivatori", al prezzo di poco meno di 20 euro l'uno.

Il 25enne è stato quindi tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane era per altro già noto alla giustizia per alcuni precedenti, maturati nel corso delle manifestazioni politiche degli ambienti antagonisti e anarchici.

