Rientra in Italia con 11 chili di eroina nel trolley, arrestato a Carpi

Alle ore 14 di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Carpi hanno arrestato un pakistano 70enne, residente in città, disoccupato, pregiudicato. L'anziano è stato trovato in possesso di 11 chili di eroina nascosti in un trolley.

L’uomo, di ritorno dal Pakistan, era sbarcato ore prima all’aeroporto di Fiumicino, dove i militari avevano già intercettato la valigia incriminata a seguito di un'indagine partita tempo addietro.