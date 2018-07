Weekend in Riviera nonostante la patente sospesa, 27enne modenese in manette

La scorsa notte, nella rete dei controlli effettuati dai militari della Compagnia Carabinieri di Riccione è finito anche un giovane modenese. Gli uomini del Radiomobile del frequentatissimo centro della Riviera, infatti, hanno tratto in arresto per il reato di falsa indicazione dell’identità personale, A.A., 27 enne di Modena. Il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto, ma ha fornito ai Carabinieri false generalità.

I militari di pattuglia hanno approfondito la ricerca nelle banche dati, riuscendo a scoprire che qualcosa non andava. Ben presto è stato chiarito anche il motivo: il 27enne aveva inaffti la patente sospesa e non sarebbe dovuto essere al volante. Come previsto dall norme, il modenese è stato tratto in arresto e scortato in caserma, dove trascorrerà la giornata e la notte di domenica in attesa el processo direttissimo di lunedì mattina.