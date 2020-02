Stalking verso la famiglia della sua ex, 38enne finisce ai domiciliari

Ieri è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 38enne residente a Sassuolo. I Carabinieri hanno infatti raggiunto l'uomo - di origini campane - presso la sua abitazione e gli hanno notificato la decisione del Gip del Tribunale di Modena in merito ad un procedimento penale aperto nei suoi confronti con l'accusa di stalking.

Il 38enne è accusato di aver molestato più e più volte i famigliari della sua ex convivente, in particolare il padre di lei, contro cui aveva espresso tutto il proprio rancore dopo la fine della relazione sentimentale. Lo scorso dicembre l'uomo aveva anche danneggiato l'auto della vittima e i Carabinieri erano intervenuti sul posto per calamre gli animi. Viste le ripetute condotte aggressive il giudice ha optato per la misura cautelare.