Botte alla moglie davanti ai figli piccoli, 27enne in manette

Poco prima della mezzanotte di ieri i Carabinieri sono stai chiamati ad intervenire presso un'abitazione di Cavezzo occupata da una famiglia marocchina, moglie , marito e due figli piccoli di 3 e 5 anni. E' stata la donna a chiedere aiuto ai militari a seguito dell'ennesima lite domestica che si era tramutata in aperta violenza. La 32enne, infatti, era stata percossa dal marito, un 27enne, che le aveva procurato diverse lesioni. tutto davanti ai bambini.

Gli uomini dell'Arma, dopo raccolto la denuncia della vittima e svolto accertamenti, hanno tratto in arresto l'uomo, scortato in cella in attesa delle decisioni del giudice. La signora, invece, è stata medicata al Pronto Soccorso e dimessa con una prognosi di 14 giorni. Il comportamento violento dell'uomo andava anvanti da alcune settimane.