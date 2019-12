Cercano di prelevare con carte rubate, arrestati in via Vignolese

Mentre transitavano con un'auto "civetta" in via Vignolese, ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un veicolo fermo con motore acceso all’altezza dell’intersezione tra via Vignolese e via Zamenhoff, con a nordo un noto pregiudicato. Nelle vicinanze, allo sportello del bancomat della filiale Unicredit, un altro soggetto con cappellino ed occhiali da sole, conosciuto dalle Forze dell’ordine per i suoi trascorsi, era intento ad effettuare alcune operazioni.

Terminato il tentativo di prelievo, l’uomo è stato bloccato dagli agenti per un controllo. In contemporanea è stato fermato anche il conducente dell’auto. L'uomo aveva cercato di prelevare invano con una carta, mentre all'interno dell'abitacolo c'era un’altra carta di credito, avvolta in un foglio di carta rilasciato dalle banche con il codice PIN, intestata ad un cittadino straniero. All’interno del veicolo, inoltre, vi erano un paio di guanti da lavoro, una torcia di piccole dimensioni e una punta da trapano in acciaio, oggetto utilizzato comunemente dai malviventi per infrangere i finestrini delle auto.

Dalle indagini svolte immediatamente si è potuto accertare che le due carte erano state rubate a Castelnuovo Rangone. Vittima un camionista, che aveva lasciato nell'abitacolo uno zaino, salvo poi scoprire che qualcuno aveva infranto il vetro e messo a segno il furto.

I due malviventi - due cittadini italiani di 36 e 54 anni - sono stati quindi arrestati per il reato di indebito utilizzo di carte di credito, ma anche per ricettazione.