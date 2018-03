Un altro richiedente asilo arrestato per spaccio. Denunciati anche due connazionali

Bollettino dal parco Novi Sad in Modena, addì 19 marzo 2018: un arresto e due denunce per spaccio di stupefacenti di altrettanti cittadini nigeriani. Si potrebbe ormai declinare in questo modo, come fosse un aggiornamento quotidiano dal "fronte", la cronaca di quanto accade ogni giorno nell'area del Novi Sad, dove si registrano quotidianamente arresti e denunce. Una frequenza che lascia allibiti, dal momento che le attività illecite proseguono sotto la luce del sole nonostante i pusher ormai sappiano che ad una certa ora si troveranno inevitabilmente davanti alle forze dell'ordine: evidentemente le ripercussioni che la giustizia impone alle loro attività sono talmente marginali da non mutare le loro abitudini.

Ieri pomeriggio è toccato ai Carabinieri perlustrare il parco e le strade circostanti e in breve tempo sono steti identificati tre spacciatori, tutti di nazionalità nigeriana. Uno di loro è stato arrestato, in quanto trovato in posseso di 2,4 grammi di eroina, 1,5 di cociana, 30 euro in contanti e due telefoni cellulari. Si tratta di un riciedente asilo di 25 anni, ospitato presso una cooperativa della città, che come altri prima di lui ha deciso di entrare nel giro dello spaccio al dettaglio.

Proseguendo la perlustrazione, i militari hanno scoperto un altro nigeriano di 23 anni con alcune dosi di marijuana e un terzo connazionale 29enne con pochi grammi di eroina: i due sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Purtroppo l'esperienza suggerisce che dopo 24 ore di stop forzato per la burocrazia di rito, nulla impedirà loro di riprendere il commercio.