Novi Sad, in manette per spaccio un altro richiedente asilo

All'interno dell'anello del Novi Sad lo spaccio di stupefacenti prosegue, alla luce del sole, nonstante oltre due mesi di controlli quotidiani da parte delle forze dell'ordine. Ogni due giorni si conta un arresto o una denuncia, ma il "serbatoio" dei pusher continua ad essere pieno, come testimonia la loro caparbia presenza anche a discapito del buon senso che suggerirebbe loro di interrompere il commercio in un'area costantemente presidiata.

Il parco è da tempo ritrovo di folti gruppi dei richiedenti asilo ospiti a Modena e tra le loro fila cresce il numero di chi decide di arrotondare il "pocket money" elargito dallo Stato con i ben più lauti proventi dello spaccio. Anche ieri i Carabinieri hanno sorpreso un 20enne del Gambia nell'atto di cedere marijuana ad un 46enne italiano. I militari - che stavano perlustrando l'area con quattro pattuglie - sono intervenuti e hanno sequestrato 5 grammi di marijuana, arrestando l'africano.

Per lui si aprono le porte del processo direttissimo, che comporterà oltre ad un'eventuale condanna anche una "macchia" sulla sua condotta, che dovrà essere valutata dalla commissione territoriale che ha in carico la sua pratica di richiesta di asilo. Questo non significa, tuttavia, che il fatto di aver commesso il reato si traduca in un rifiuto della sua domanda e nel conseguente rimpatrio.

Sempre nel corso del servizio di ieri, svolto tra le 17 e le 23, i Carabinieri hanno identificato numerosi altri stranieri. Due nigeriani e un tunisino sono stati denunciati per violazione delle norme sull'immigrazione.