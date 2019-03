Aggredisce i carabinieri diurante un controllo in via Finzi, prostituta arrestata

Durante un pattugliamento nella zona di via Finzi, la scorsa notte, i Carabinieri del Radiomobile sono intervenuti per identificare una giovane prostituta. Si è trattato di un controllo occasionale, dovuto anche al fatto che nei momenti precedenti si era verificata una lite tra alcune ragazze che abitualmente "esercitano" lungo la strada, nota da tempo per il fenomeno. La pattuglia dell'Arma ha chiesto i documenti alla straniera, che si è dimostrata da subito poco incline al dialogo e ha fornito una falsa identità.

La ragazza, una 22enne del Camerun, ha dato in escandescenza e si è scagliata contro i militari, colpendoli con calci e pugni e anche mordendoli alle mani nel tentativo di recuperare i documenti e di divincolarsi. A quel punto ai carabinieri non è rimasto altro da fare che immobilizzarla e farla salire in auto, per poi portarla presso le celle della caserma in stato di arresto. La giovane è accusata di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e falsa attestazione di identità.