Stupro nel cantiere di via Divisione Acqui, 19enne identificato e arrestato

È stato arrestato oggi il presunto autore dello stupro avvenuto nella notte del 14 ottobre nel cantiere del condominio di cohousing di via Divisione Acqui, a Modena. La ragazza vittima della violenza aveva sporto denuncia la mattina stessa presso la sede decentrata della Polizia locale di Modena che ha subito avviato l’attività investigativa in collaborazione con la Questura.

L’uomo è stato fermato a Guidizzolo, in provincia di Mantova, durante una normale attività di controllo svolta dai Carabinieri; una volta identificato, è emerso che su di lui pendeva un ordine di rintraccio per una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari di Modena, in quanto il giovane è fortemente indiziato di reato.

Secondo quanto denunciato dalla vittima, una 26enne marocchina, sia lei che l'aggressore avevano trovato rifugio presso lo stabile abbandonato, che da tempo era solito ospitare bivacchi. La vittima sarebbe poi riuscita ad allontanarsi dal retro dello stabile, dirigendosi verso il centro storico, per poi arrivare a sporgere denuncia al Posto Integrato accanto all'autostazione.

Gli agenti del Nucleo Problematiche del Territorio della Municipale, attraverso la descrizione da lei fornita, hanno identificato il presunto stupratore che la vittima ha riconosciuto nelle immagini fotografiche e hanno immediatamente avviato le ricerche del giovane: un 19enne marocchino, irregolare sul territorio italiano, con precedenti penali per furto e spaccio, su cui gravava già un provvedimento giudiziario.

Nelle ore successive gli operatori di Modena hanno passato al setaccio i luoghi in cui avrebbe potuto trovare rifugio l’indiziato che evidentemente, sentendosi braccato, ha lasciato la città. Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14, l’epilogo della fuga e il trasferimento nel carcere mantovano.