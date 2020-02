Bottigliate in pieno volto per un centinaio di euro, in manette un 25enne

Il 27 gennaio scorso, a Castelfranco Emilia, un 21enne -di professione autotrasportatore- era stato derubato e poi aggredito con una bottigliata in pieno volto da un malvivente all'epoca non ancora identificato, il tutto per un "bottino" di 150 euro in contanti.

I Carabinieri di Castelfranco Emilia, dopo accurate indagini, sono riusciti a dare un volto al rapinatore: si tratta di un 25enne marocchino, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato nella serata di ieri in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP del Tribunale di Modena.

L'accusa è quella di rapina impropria: il violento attacco infatti, è avvenuto solo successivamente al furto del portafoglio, probabilmente per prevenire un'eventuale reazione da parte della vittima. Il 25enne si trova ora presso la il carcere di Modena.