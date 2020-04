Cronaca / Via Ferruccio Lamborghini

Rapina all'Euronics di Modena, catturati due ladri seriali

In seguito ad un'operazione congiunta della Polizia, è stata eseguita in mattinata l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei due uomini che rapinarono l'Euronics di Via Lamborghini nel novembre scorso