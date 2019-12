Furto al bar de I Portali, ma accanto ai ladri c'è il capo della Squadra Mobile che li ferma

Ieri si è verificato un furto presso la galleria del centro commerciale I Portali: due uomini hanno approfittato della borsetta che una 17enne aveva lasciato per qualche istante sul tavolino del bar e si sono impossessati del suo portafogli fingendosi normali clienti. Il loro gesto non è però passato inosservato e in questo caso il testimone non era uno qualunque: ad accorgersi del furto è infatti stato Salvatore Blasco, il comandante della Squadra Mobile di Modena che si trovava al bar per acquistare alcune brioche per i colleghi.

Non appena la ragazza e il padre di lei si sono accorti dell'accaduto hanno gridato per lanciare l'allarme e il poliziotto ha capito con precisione cosa era successo e si è messo all'inseguimento dei due sospettati - cui si era aggiunta una terza persona estranea ai fatti - che si stavano incamminando velocemente con un carrello verso l'uscita accanto al McDonald's.

Blasco si è qualificato come agente e ha chiesto ad uno dei due di fermarsi, ma questi per tutta risposta lo ha minacciato e aggredito. La colluttazione è avvenuta nel parcheggio del centro commerciale e fortunatamente non ha causato ferite serie al comandante, che nel frattempo è stato supportato da una guardia giurata in attesa dell'arrivo dei colleghi.

Il ladro si è disfatto del portafogli gettandolo sotto una macchina, ma ha continuato ad inveire contro i presenti ed è stato bloccato solo dall'arrivo dei rinforzi dalla vicina questura, non prima però di aver danneggiato a calci anche l'auto della Volante. Sono così finiti in manette il protagonista dello scontro violento, un 37enne napoletano con precedenti, e l'uomo che era con lui, un conterraneo di 53 anni. Il primo è accusato di rapina impropria, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento, mentre il secondo ha avuto un concorso di colpa meno significativo. I due sono in carcere.

Blasco è stato refertato con una prognosi di 5 giorni e anche un altro agente ha ricevuto un colpo che gli è valso una prognosi di due giorni. Il maltolto è stato recuperato e riconsegnato intatto alla ragazza.