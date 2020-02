Borseggiatrice colta sul fatto alla Coop Cialdini, inseguita e arrestata

Giovedì scorso, 30 gennaio, presso la Coop Cialdini di via Galaverna si è verificato un episodio di borseggio. Una 67enne, mentre era intenti a fare acquisti, si è accorta che una giovane donna le si era avvicinata alle spalle e ha avvertito un movimento nella borsetta che aveva a tracolla. La vittima ha reagito prontamente e ha bloccato la mano della ladra, che era già riuscita ad impossessarsi del portafogli.

Le urla della cliente hanno attirato l'attenzione di un addetto del supermercato, un 30enne, che ha immediatamente capito cosa stava succedendo e ha inseguito la malvivente. Il dipendente è riuscita a bloccarla all'esterno del negozio e a trattenerla, ricevendo anche pugni e spinte.

A dare manforte al 30enne si è aggiunto anche un agente della Municipale che casualmente si trovava a passare da via Galaverna. La giovane borseggiatrice, una cittadina bulgara di 21 anni già nota alle forze dell'ordine per essere una ladra seriale, è stata poi presa in consegna dagli agenti della Squadra Volante e portata in cella con l'accusa di rapina.