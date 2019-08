Pestaggio e rapina in una sala scommesse, arrestato un 41enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Mirandola, sabato scorso, hanno rintracciato e accompagnato in carcere su ordine di misura cautelare un cittadino marocchino di 41 anni residente in citta. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Modena si è reso necessario per i delitti di rapina e lesioni personali commessi pochi giorni prima ai danni di un avventore di una sala scommesse.

Lo straniero ha ripetutamente aggredito con calci e pugni un avventore di una sala scommesse, riuscendo poi a rubargli 450 euro e a darsi alla fuga. La vittima aveva riportato ferite al volto ed era stato dimesso dal pronto Soccorso con una prognosi di 10 giorni.

Dopo una attenta e scrupolosa indagine, mantenendo il riserbo investigativo, i poliziotti hanno individuato il malfattore e lo hanno tratto in arresto. Il 41enne, pregiudicato, è stato quindi portato presso il carcere di Sant'Anna a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.