Traffico internazionale di cocaina, in carcere due ricercati

La Squadra Mobile della Questura di Modena, in esecuzione agli ordini di carcerazione emessi rispettivamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e quella di Palermo, hanno tratto in arresto due cittadini residenti in città e ricercati da te,po.

Si tratta di due uomini, il primo italiano di 48 anni e il secondo liberiano di 30: entrambi si erano resi autori di traffici importanti di droga in particolare di cocaina. Entrambi con sentenze passate in giudicato, risultavano essere parte attiva di due associazioni a delinquere dedite al narcotraffico internazionale.

Gli agenti hanno prontamente rintracciato i due soggetti e notificato l’ordine di carcerazione e hanno provveduto ad accompagnarli nel carcere di Sant'Anna dove l’italiano dovrà scontare una pena di 4 anni di reclusione mentre il liberiano vi resterà per 6 anni.