Ricercato per tratta di clandestini, arrestato in un ristorante di Modena

Nella serata di sabato scorso gli agenti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un cittadino turco di 42 anni, ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste. E' stato un agenti edi polizia fuori servizo, mentre si trovava a cena presso un ristorante a Modena, a riconoscere lo straniero che stava entrando nel locale. Un'ottima memoria fotografica che ha permesso così al poliziotto di far intervenire i colleghi per accertare l'identità dello straniero.

Il 42enne deve espiare una pena di anni 2, mesi 2 e giorni 24 di reclusione per aver organizzato il trasporto illegale di clandestini sul territorio italiano. Dopo essere stato arrestato - e denunciato a sua volta in quanto irregolare - è stato portato presso il carcere di Sant’Anna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.