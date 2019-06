Arma clandestina in auto, arrestata una coppia di stranieri

Due giorni fa i Carabinieri hanno arrestato una coppia di romeni con l’accusa di detenzione di armi clandestine. I due coniugi sono stati controllati a Campogalliano, mentre facevano la fila davanti ad un furgone per la vendita ambulante di frutta e verdura: all’interno della loro autovettura, parcheggiata poco distante, i militari hanno rinvenuto una pistola Bruni Glock cal. 8, con caricatore inserito e dieci munizioni a palla blindata.

L’arma era stata probabilmente modificata, in quanto quel modello viene originariamente fabbricato per gli spari a salve, ma questo esemplare aveva una canna libera idonea allo sparo. La pistola è stata sequestrata assieme alla somma di 2.500 euro che la coppia aveva con sé, della cui provenienza non ha voluto fornire spiegazioni.

I due sono stati arrestati in flagranza come previsto dal codice e portati in carcere a Modena.