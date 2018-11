Giovane scippatore in manette a Carpi dopo una serie di colpi sulle auto

Ieri mattina verso le 10, i Carabinieri della Compagnia di Carpi sono riusciti a trarre in arresto in flagrante un giovane nordafricano, autore di un furto su un'autovettura in sosta su via Aldo Moro. Il 21enne marocchino, infatti, si era introdotto a bordo del veicolo e aveva afferrato la borsa di una 50enne carpigiana, fuggendo poi a piedi. La sua corsa è però stata interrotta dall'arrivo dei militari, che lo hanno bloccato riuscendo anche a recuperare la refurtiva.

Si tratta con ogni probabilità dello stesso giovane - pregiudicato e regolarmente residente in città - autore di diversi furti dello stesso stampo, che nei giorni scorsi si erano verificati a più riprese a Carpi, in particolare sulle auto momentaneamente ferme ai semafori. I Carabinieri stanno svolgendo una serie di accertamenti e raccogliendo testimonianze per ricostruire le scorribande del ragazzo.