Scippatore seriale cerca di fuggire ad un controllo e investe un poliziotto. Arrestato

Erano circa le 17 di ieri pomeriggio quando una pattuglia della Squadra Volante stava transitando nel quartiere San Faustino per i controlli di routine. All'altezza di via Tamburini gli agenti hanno notato uno straniero i bicicletta che è subito stato riconosciuto come una vecchia conoscenza delle celle modenesi: un 33enne di nazionalità tunisina noto per essere uno scippatore seriale. L'uomo aveva colpito in passato proprio nella zona a ridosso di via Giardini, motivo per cui i poliziotti hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Il nordafricano era però evidentemente di tutt'altro avviso e pur di non essere avvicinato dagli agenti non ha esitato ad investirne uno con la propria bicicletta. Il maldestro tentativo di fuga non è però andato a buon fine e il magrebino è stato tratto in arresto e condotto in questura. una volta perquisito è emerso che aveva con sè un coltello a serramanico, motivo per il quale, oltre alla resistenza e alle lesioni, dovrà rispondere anche del reato di porto abusivo di armi.

Il poliziotto investito e finito a terra è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Se la caverà con 10 giorni di prognosi.