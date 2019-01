Vendeva cocaina ai giovanissimi, arrestato a Soliera

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Soliera hanno arrestato un 31enne marocchino con l'accusa di spaccio di droga.

Poco prima infatti, gli stessi agenti avevano assistito allo scambio di due dosi di cocaina tra il ragazzo e due giovanissimi consumatosi in via Roma, a Soliera. Dopo aver fermato lo spacciatore, le forze dell'ordine hanno perquisito la sua abitazione, trovando 3 grammi di cocaina e 205,00€ in contanti, tutto denaro derivante dagli scambi illeciti.

Processato per direttissima, l'uomo è stato condannato ad 8 mesi di reclusione ma, beneficiando della sospensione condizionale della pena, è stato rimesso in libertà.