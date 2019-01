Spacciatore inseguito per le vie del centro e arrestato sotto la Ghirlandina

Ieri sera durante la normale attività di controllo del territorio, nei pressi di via Emilia Centro, gli agenti della Volante hanno notato un cittadino tunisino già noto per reati in materia di stupefacenti, intento ad interloquire con un altro individuo. Mentre gli operatori di Polizia si sono avvicinati per procedere ad una verifica, il tunisino si è dato alla fuga per le vie limitrofe e subito uno degli agenti si è lanciato di corsa all'inseguimento.

La fuga si è protratta per via Badia, via Santa Eufemia, Corso Duomo, Piazza Grande ed infine Piazza Torre, dove il nordafricano è stato raggiunto dal poliziotto, bloccato e ammanettato. Nella tasca sinistra del giubbino del 31enne sono state rinvenute e sequestrate due stecche di hashish, per un peso complessivo di 62,40 grammi, un coltello con lama da 8 cm e la somma di 75 euro in banconote di piccolo taglio.

L’uomo, pluripregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato arrestato per lo stesso reato e denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per inottemperanza alle norme sugli stranieri, essendo destinatario di un decreto di espulsione e di un ordine del Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato.

Su disposizione del Magistrato di Turno, è stato trattenuto all’interno delle celle di sicurezza della Questura in attesa di processo con rito direttissimo.