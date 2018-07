Droga, spacciatore arrestato dai Carabinieri sotto il cavalcavia Cialdini

La scorsa notte la pattuglia dell'Arma in servizio perlustrativo della città ha notato un inequivocabile scambio di droga nel parcheggio di via Santi, proprio sotto il cavalcavia di via Cialdini. Un pusher 25enne di origine libica aveva infatti appena ceduto una dose di cocaina ad un cittadino moldavo di soli 19 anni. Lo spacciatore è stato fermato e perquisito: i Carabinieri gli hanno trovato addosso altre 11 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma di 200 euro in contanti. Il giovane straniero, vista la flagranza del reato, è stato tratto in arresto e portato in cella in attesa di processo.