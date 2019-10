Nasconde in casa un chilo di hashish, in manette un "big" dello spaccio a Carpi

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi hanno tratto in arresto ieri un cittadino marocchino di 40 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è scaturito da un'indagine articolata, mirata al contrasto dello spaccio di droga a Carpi, nel corso della quale il nordafricano era stato individuato, quale personaggio di spicco di una complessa rete di spacciatori.

Durante il controllo avvebuto in strada l’uomo è stato trovato in possesso di 64 grammi tra cocaina e hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un chilo di hashish, 15 grammi di cocaina e la somma in contanti di circa 1000 euro, oltre ad un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento della droga.