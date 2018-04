Spacciatore in manette, ovuli di cocaina nascosti nell'orsetto di peluche

La via dove abitava era spesso frequentata da tossicodipendenti, fatto che non era certo passato inosservato ai residenti, i quali avevano segnalato il fatto alla Polizia. Così gli agenti della Squadra Mobile hanno messo sotto osservazione un cittadino albanese residente in un condominio in zona Modena Est, riuscendo a smascherare i suoi traffici. Ieri sera gli agenti della Narcotici hanno bloccato lo straniero proprio sotto casa, dove era sceso in attesa di qualche cliente, come dimostrato dalle poche dosi di cocaina che aveva con sè.

I poliziotti hanno quindi perquisito l'abitazione, nella quale si trovava anche una ragazza di 14 anni, connazionale dello spacciatore ma estranea ai fatti. Cercando nell'appartamento è spuntato un insolito nascondiglio per la droga: in un armadio sono stati trovati due orsacchiotti di peluche, tra la cui imbottitura interna sono stati rinvenuti diversi ovuli di cocaina, per un peso complessivo di 90 grammi. In casa c'erano anche materiali per il confezionamento, 800 euro in contanti e alcuni telefoni cellulari per tenere i contatti con i clienti.

L'uomo, un 40enne, è stato tratto in arresto. Si tratta di un cittadino ben noto alle forze di polizia, in quanto dedito allo spaccio di droga già da diversi anni e con alle spalle anche condanne del tribunale.