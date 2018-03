Marijuana nascosta nel gesso al braccio, spacciatore arrestato in autostazione

Nei giorni scorsi sono proseguiti i servizi antidroga dei Carabinieri di Carpi in via Peruzzi, dove ha sede l'autostazione che è anche lo snodo primario per gli studenti superiori che raggiungono ogni giorno le scuole carpigiane. Un crocevia già al centro della cronaca per la presenza di spacciatori che riforniscono direttamente i ragazzi, individuati nelle scorse settimane anche grazie alle unità cinofile. Il fenomeno però non è stato affatto debellato e nei giorni scorsi è stato denunciato un marocchino di 21 anni, dedito allo spaccio di marijuana.

Il provvedimento non è però bastato a scoraggiare il giovane pusher nordafricano, che si è rimesso al lavoro senza perdere tempo, salvo incappare in un nuovo controllo da parte dell'Arma. Lo spacciatore aveva adottato un metodo singolare, approfittando del gesso ortopedico che gli fasciava il braccio sinistro: in un incavo aveva ricavato uno scomparto per le dosi di cannabis.

Controllato ieri pomeriggio dai militari, è stato trovato in possesso di 20 grammi di sostanza e tratto in arresto.