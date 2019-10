Sperona l'auto della Polizia per cercare la fuga e ferisce due agenti, spacciatore in manette

Alta tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Corlo di Formigine, dove i poliziotti del Commissariato di Sassuolo si erano portati per un'operazione antidroga: da tempo infatti uno spacciatore pregiudicato era finito nel mirino degli investigatori, che sospettavano conducesse un fiorente traffico di stupefacenti in quella zona, dove per altro risiedeva.

Una volta individuato il sospettato, un cittadino marocchino di 37 anni, mentre cedeva una dose ad un cliente, diverse auto della Polizia lo hanno accerchiato.

Per tutta risposta, però, il nordafricano è salito a bordo della propria autovettura e ha provato a guadagnare la fuga speronando una delle auto del Commissariato. L'incidente lo ha però costretto ad abbandonare il mezzo e a gettarsi a perdifiato nei campi agricoli circostanti. I poliziotti lo hanno però tallonato e bloccato, non senza una violenta colluttazione nel corso della quale due agenti sono rimasti feriti lievemente (prognosi di 5 e 7 giorni)

All’interno dell’autovettura, sul sedile anteriore, è stata recuperata e sequestrata una calza di colore nero contenente 18 involucri di cellophane termosaldato, per un peso complessivo di 17,1 grammi di cocaina. Sequestrati anche due telefoni cellulari oltre alla somma di 450 euro in contanti provento di spaccio.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 37enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e trattenuto in cella fino al processo per direttissima.