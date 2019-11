Spaccio di cocaina, arrestato nel parcheggio del centro commerciale La Rotonda

Lunedì scorso i “baschi verdi” del Comando Compagnia di Modena hanno individuato nel parcheggio del centro commerciale La Rotonda - proprio a pochi metri dalla caserma delle Fiamme Gialle - un cittadino tunisino che si aggirava a bordo della sua bicicletta in compagnia di un connazionale. Insospettiti dall’atteggiamento dei due ventenni, i militari li hanno fermati e accompagnati in caserma per identificarli e perquisirli.

Al termine dei controlli uno dei due stranieri - peraltro irregolare - è risultato essere in possesso di 16 dosi di cocaina nascoste nella biancheri aintima, oltre a € 100 in banconote di piccolo taglio. Il ventenne è quindi stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, mentre il connazionale è stato segnalato alla Prefettura, dal momento che a sua volta aveva con sè 1,21 grammi di cocaina.

All’esito del giudizio per direttissima, tenutosi nella mattinata del 12 novembre, dopo la convalida dell’arresto il giudice ha disposto il divieto di dimora nel territorio della rovincia di Modena.