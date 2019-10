Madonnina, spacciatore clandestino arrestato dalla Guardia di Finanza

Nei giorni scorsi i Finanzieri specializzati A.T.P.I. (Anti-Terrorismo Pronto Impiego) della Compagnia di Modena, impegnati in un controllo del territorio nella zona ovest della città, hanno intercettato uno straniero che si aggirava con fare sospetto nel quartiere Madonnina. Alla vista dei militari l'uomo ha cercato immediatamente di disfarsi di un involucro, ma i finanzieri lo hanno fermato e hanno recuperato il pacchetto.

Il cittadino marocchino è stato accompagnato in caserma e lì il drop-test ha evidenziato il contenuto dell'involucro altro non era che un panetto da circa un etto di hashish. La droga è stata sequestrata insieme a 220 euro in contanti.

Dagli ulteriori accertamenti svolti è emerso che sul nordafricano gravano ben tre provvedimenti di espulsione ed ordini di allontanamento dal territorio nazionale emessi nel corso del 2019 rispettivamente dal Prefetto e dal Questore di Modena, ai sensi della normativa sull’immigrazione.

Lo straniero, sentito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Modena, dott.ssa Maria Angela Sighicelli, oltre ad essere stato denunciato per violazione dell’obbligo di espulsione e di allontanamento, è stato tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato e poi il marocchino è stato rimesso in libertà con l'ogbbligo di firma.