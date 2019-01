Spaccio, 18enne residente a Modena arrestato nel piacentino

Nella serata del 19 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Piacenza hanno arrestato due giovanissimi nordafricani, B.S.E. 21enne residente in provincia di Pavia e K.B. 18enne residente a Modena. I due sono accusati detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanza stupefacente.

La settimana prima, i carabinieri di Piacenza avevano appreso di un giro di spaccio di droga specie durante le ore serali dei fine settimana in uno spiazzo adiacente al fiume Po in zona San Nazzaro di Monticelli, probabilmente ad opera di due magrebini provenienti dalla Lombardia.

Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni relative ad attività sospette, i militari della Sezione Operativa si sono subito messi a lavoro. Sabato sera sono state impiegate tre pattuglie, due con auto “civetta” e con personale in abiti civili ed un equipaggio in uniforme.

Alle ore 19:20 una utilitaria con a bordo due giovani di chiare origini magrebine ha raggiunto il posto di controllo ed alla vista dei carabinieri ha accelerato tentando di compiere una retromarcia, ma è stata prontamente bloccato nella stretta strada dagli equipaggi. I due giovani, ormai senza vi adi fuga, si sono chiusi all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria rifiutandosi di sbloccare le portiere dell’auto. I carabinieri hanno dovuto rompere i vetri dei finestrini delle porte anteriori, anche perché i due all’interno dell’utilitaria effettuavano dei gesti sospetti – come quasi a voler prendere qualcosa da dietro le tasche.

Infatti, il 21enne magrebino residente in provincia di Pavia, dietro la tasca dei pantaloni nascondeva una bustina di cellophane che conteneva 59 grammi di cocaina in un unico “sasso”. Lo stupefacente è stato sequestrato, i due giovani sono stati dichiarati in arresto, portati in caserma per le formalità di rito, e come disposto dal magistrato di turno sono stati associati al carcere di Piacenza.