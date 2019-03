Spaccio di coca nella movida carpigiana, incastrato un trentenne

Ieri sera i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Carpi hanno arrestato un trentenne del posto, da qualche tempo "osservato speciale" dell'Arma in merito allo spaccio di droga. Il giovane, già noto, era infatti sospettato di spacciare sostanze stupefacenti tra i giovani di Carpi, frequentando in particolare alcuni locali della movida del centro cittadino.

I carabinieri sono entrati in azione in via Lama di Quartirolo dove l'uomo è stato intercettato in sella alla sua moto. Una volta bloccato, è stato perquisito e lo stesso è stato fatto con il suo mezzo: proprio sotto il sellino sono stati rinvenuti alcuni grammi di cocaina. La perquisizione è quindi stata estesa all'appartamento del trentenne, dove sono stati scoperti e sequestrati altri grammi di polvere bianca - 45 in totale - un bilancino di precisione e ben tre telefoni cellulari.

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro e il carpigiano è stato accompagnato in cella in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.