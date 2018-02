Novi Sad, ancora un nigeriano in manette per spaccio

Sono gli stranieri di origine nigeriana a confermarsi in questo specifico periodo i più attivi nel campo dello spaccio di stupefacenti in città. Una predominanza che pare aver soppiantato quella che per anni pareva ad appannaggio dei magrebini e che vede nel parco Novi Sad una base logistica ancora molto importante, nonostante ormai due mesi di controlli quotidiani da parte delle forze dell'ordine. La mandopera dei pusher si arricchisce però di diversi giovani, attingendo anche tra le fila dei richiedenti asilo che alloggiano in città.

Lo conferma anche l'arresto eseguito ieri dai Carabinieri di Modena, che in serata hanno svolto l'ennesimo pattugliamento dell'area verde alle porte del centro storico. I militari hanno notato un capannello di persone e sono intervenuti, interrompendo una compravendita. Un nigeriano di 27anni, infatti, stava cedendo alcune dosi di marijuana (3,6 grammi) a tre persone, un moldavo un marocchino e un italiano residenti tra Modena e Sassuolo.

Il giovane africano è stato tratto in arresto - essendo stato colto in flagrante - mentre i tre consumatori sono stati segnalati alla Prefettura.