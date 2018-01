Spacciatore 18enne arrestato al parco Novi Sad, i controlli non si fermano

Circa 40 grammi di marijuana sequestrati, confezionati in diversi sacchetti, un diciottenne di origine gambiana arrestato per spaccio, e il cliente, un italiano coetaneo, segnalato come consumatore di stupefacenti alla Prefettura. È il risultato di una operazione programmata della Polizia Municipale di Modena al parco Novi Sad, alla quale ha collaborato anche la Guardia di Finanza che ha messo a disposizione le sue unità cinofile per i controlli seguiti all’arresto.

L’arresto è avvenuto alle 14.15 circa al centro del parco, dove poco prima gli agenti in borghese del Nucleo problematiche territoriali (Npt) della Municipale avevano potuto osservare lo scambio tra i due coinvolti, mentre fuori dal parco erano pronte a intervenire altre pattuglie dei vigili. Prima di procedere a fermare lo spacciatore, gli agenti hanno atteso il sequestro dello stupefacente al cliente, bloccato alla vicina Autostazione. Avuto conferma di questo, gli operatori della pattuglia in divisa hanno proceduto all’arresto, seguito poi da controlli su altre 10 persone che si trovavano sul posto, anche con l’aiuto dei cani della Finanza che non hanno però rintracciato altra droga.

Il 18enne acquirente è stato segnalato alla Prefettura, mentre lo spacciatore è stato portato nelle camere di sicurezza del Comando della Municipale in via Galilei, dove attende di essere processato per direttissima nella giornata di venerdì 19 gennaio.