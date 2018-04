Spacciatore in manette, trovato con hashish e cocaina al parco

Mentre ieri pomeriggio si consumava una violenta rapina e un arresto nei pressi del bar Bamboo, al centro del parco Novi Sad proseguiva la consueta attività di spaccio. Oltre alla Polizia - che ha battuto a fondo l'area controllando 100 persone in poche ore - erano presenti anche i Carabinieri, che intorno alle 20 hanno assistito ad una compravendita tra due giovani e sono intervenuti per bloccarli.

Lo spacciatore è stato identificato in un cittadino libico di 23 anni, in Italia senza fissa dimora, mentre l'acquirente era 19enne italiano. Questi aveva appena acquistato una dose di hashish, mentre il pusher ne aveva con sè altri 83 grammi, insieme a 4,5 di cocaina e denaro contante. Lo straniero è stato tratto in arresto e condotto in carcere.

Il contrasto allo spaccio ha tenuto impegnati anche i carabinieri di Sassuolo, che sempre ieri sera hanno arrestato un pregiudicato marocchino di 39 anni. Il nordafricano è stato sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria con 41 grammi di hashish.