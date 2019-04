L'arresto di Pasqua al parco XXII Aprile, nigeriano in manette

Neppure le feste fermano lo spaccio nel parco cittadino, nè tantomeno l'attività di controllo svolta dai Carabinieri di Modena. Ieri mattina intorno alle 11 i militari di pattuglia, transitando al limitare dell'area verde in strada Attiraglio hanno notato il rendez-vous tra un giovane di colore e un cliente e sono intervenuti per bloccare entrambi.

Il giovane straniero, un cittadino nigeriano di 27 anni senza fissa dimora e con precedenti di polizia, aveva appena ceduto 4,5 grammi di cocaina al compratore. Il pusher è così stato tratto in arresto per spaccio il flagranza e trattenuto in cella in attesa del processo per direttissima.