Un vasto campionario di droghe e una pistola illegale, 52enne in manette

Lo scorso giovedì, durante un controllo eseguito in via per Recovato, i Carabinieri della Tenenza di Castelfraco Emilia hanno fermato un 52enne campano a bordo di un'auto. Da un controllo in banca dati l'uomo è risultato essere già noto alle forze di polizia, motivo per cui imilitari hanno eseguito una perquisizione più approfondita.

Una scelta corretta. A bordo dell'auto si trovavano diverse dosi di stupefacente: 25 grammi di hashish, 2,5 di marijuana, 1 di cocaina e 1 di eroina. Un vasto campionario, evidentemente destinato allo spaccio.

La perquisizione estesa anche all’abitazione ha permesso di recuperare e sequestrare una replica di una pistola a tamburo modificata e resa perfettamente funzionante, oltre a proiettili calibro 22 e calibro 9. Il 52enne è stato tratto in arresto.