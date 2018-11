Controlli della Municipale, spacciatore in manette accanto all'RNord

Aveva parecchie dosi di stupefacente nascoste tra le natiche l’uomo arrestato martedì 6 novembre dalla Polizia municipale di Modena nell’ambito di un’attività di controllo presso la zona del complesso RNord. Oggi, mercoledì 7 novembre è stato processato per direttissima con convalida dell’arresto e rinvio a dicembre per l’udienza. Nel frattempo, il giudice ha stabilito la misura cautelare del divieto di dimora in città e in provincia. L’uomo, infatti, un nigeriano di 25 anni (G. E. le iniziali), già arrestato in passato per spaccio di stupefacenti, proviene da Foggia dove nei prossimi giorni è in programma l’udienza per il ricorso che ha presentato contro il diniego alla sua richiesta di asilo.

L’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio è avvenuto nell’ambito dei controlli mirati disposti dal Questore per la sicurezza del territorio e svolti di volta in volta da corpi diversi delle Forze dell’Ordine o dalla Municipale. Martedì pomeriggio a finire nel mirino degli agenti del Nucleo Problematiche del territorio e del Quartiere 2 della Municipale sono stati due stranieri dal fare sospetto notati nei pressi del complesso condominiale sul lato che si affaccia su via Fanti.

I due, entrambi di nazionalità nigeriana, sono stati sorpresi armeggiare con un piccolo involucro. Fermati e condotti nella sede distaccata della Municipale che si trova nel complesso, uno dei due è risultato essere in possesso di cinque palline di cocaina, una di marijuana e sette di eroina occultate nell’insolito nascondiglio, Ed è così che G. E. ha trascorso la notte al Comando della Municipale.

Pochi giorni fa gli operatori della Municipale del Quartiere 2 hanno anche recuperato e posto sottosequestro 50 grammi di marijuana divisa in sette dosi e nascosta in una siepe nei pressi del lato nord del parco XXII Aprile. Il rinvenimento è avvenuto grazie alla segnalazione di un residente, con gli abitanti della zona la Municipale ha infatti un proficuo rapporto di collaborazione.

Inoltre, gli agenti hanno recuperato anche le biciclette su cui viaggiavano i due stranieri che hanno ammesso di non esserne i proprietari; le bici, in buone condizioni, saranno portate all’ufficio oggetti smarriti dove, chi ha subito e denunciato il furto di una bicicletta, potrà recarsi per il riconoscimento.